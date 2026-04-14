فانس يتهم طهران بـ"إرهاب اقتصادي" ويحذر: الطرفان قادران على لعب اللعبة نفسها

اتهم نائب الرئيس الأمريكي دي جيه فانس إيران بممارسة ما وصفه بـ“الإرهاب الاقتصادي” عبر استخدام نفوذها في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة فرض قيود بحرية مشددة على الممر الملاحي الحيوي.

وقال فانس في تصريحات لقناة “فوكس نيوز” إن إيران “هددت فعلياً كل سفينة تمر عبر مضيق هرمز”، مضيفاً أن الولايات المتحدة “لن تسمح بخروج أي سفن إيرانية أيضاً” إذا استمر ما وصفه بالتصعيد الإيراني، مؤكداً أن “اثنين يمكنهما لعب اللعبة نفسها”.

وفي سياق متصل، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً رسمياً للسفن المارة في المنطقة، يفيد بأنها قد تكون عرضة لـ“الاعتراض والتحويل والاحتجاز” بغض النظر عن علمها، في خطوة تعكس مستوى التصعيد البحري غير المسبوق في المنطقة.

وتزامن ذلك مع ردود فعل إيرانية غاضبة، حيث هددت طهران باستهداف موانئ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي وخليج عمان، في حال استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يزال منفتحاً على الحوار مع إيران، مشيراً إلى وجود اتصالات مع “الطرف الآخر” الذي أبدى رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وفي المقابل، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نظيره الفرنسي من أن “التهديد بإغلاق مضيق هرمز ستكون له عواقب واسعة على العالم”، في إشارة إلى تداعيات التصعيد الأمريكي الأخير على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

ويعكس هذا التطور الجديد في مضيق هرمز تصعيداً متسارعاً بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من تحول التوترات البحرية إلى مواجهة أوسع تهدد استقرار الإمدادات العالمية للطاقة وحركة التجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.