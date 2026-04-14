موقع نووي حساس في إيران يشعل أزمة بين روسيا وإسرائيل

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها بأن روسيا وجهت رسالة شديدة اللهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجماتها على مفاعل بوشهر الإيراني.

وقالت المصادر للقناة العبرية: موسكو حذرت إسرائيل من أن هجماتها على مفاعل بوشهر تعرض العاملين الروس للخطر.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت الحكومة الإيرانية إنها أثارت في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة "الأضرار الكارثية التي قد تلحق بمنطقة الخليج بأكملها إن تعرضت محطة بوشهر النووية للهجوم".

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمه مهاجراني، لوكالة نوفوستي: "منطقة الخليج بأكملها ستواجه أضراراً جسيمة لا يمكن تصورها".

وذكرت أن "قصف محطة بوشهر هو أحد المواضيع التي بدأت إيران بطرحها في المحافل الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت عن ثلاثة حوادث سقوط قذائف في محيط المحطة بوشهر في مارس.

وأفادت السلطات الإيرانية بأنه جرى استهداف المحطة للمرة الرابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وأضرار مادية وتحذيرات من كارثة إقليمية.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب خطر حادث نووي.

ولاحقا ؛ أفاد أليكسي ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية التي تدير المحطة، بأن الوضع في منطقة محطة بوشهر مستمر في التدهور.

