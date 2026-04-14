تعليم دمياط يختبر مهارات القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولى

أجرى ياســر عمـارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية اليوم بمدارس إدارة دمياط التعليمية، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية ومتابعة نتائج نتائج امتحانات شهر مارس.

​استهل "وكيل الوزارة" جولته بمشاركة طلاب مدرسة الحسيني سلطان تعليم اساسي بقرية العدلية طابور الصباح، مؤكداً على أهمية الانضباط المدرسي منذ الدقائق الأولى لليوم الدراسي. وعقب الطابور، تفقد "عمــاره" الفصول الدراسية، وحرص على اختبار تلاميذ الصفوف الأولية في القراءة والكتابة لقياس مستوى التحصيل الدراسي كما تفقد أعمال كنترولات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، واطمأن على الانتهاء من رصد درجات شهر مارس بدقة وشفافية.

​وفي ختام زيارته للمدرسة، أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمديري المدرسة والمعلمين على جهودهم الملموسة في الارتقاء بمستوى الطلاب.

و​واصل "ياسـر عمـاره" جولته بزيارة مدرسة صادق جاويش الثانوية بقرية البستان، حيث تركزت جولته على متابعة آليات التقييم المتبعة لطلاب المرحلة الثانوية، وناقش الطلاب في أهمية التقييمات الأسبوعية ومدى تأثيرها على تطوير مستواهم العلمي، مشدداً على ضرورة المواظبة على الحضور للمدرسة كعنصر أساسي للنجاح والتفوق كما تفقد كنترول المدرسة وتأكد من اكتمال رصد كافة درجات المواد الخاصة بامتحان شهر مارس.

​تأتي هذه الجولات تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط بالتواجد الميداني، والتأكد من توفير بيئة تعليمية محفزة ومنضبطة لكافة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.