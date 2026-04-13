محافظ دمياط يزور رأس البر في يوم شم النسيم

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مدينة رأس البر جولته يوم شم النسيم، و تفقد عددا من المناطق بمدينتى دمياط و رأس البر، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و جاءت بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

حيث تفقد الشواطئ بمدينة رأس البر، وحرص على التجول سيرًا على الاقدام للوقوف على جاهزية كافة الخدمات والالتزام بضوابط عدم نزول البحر للحفاظ علي سلامة المواطنين ، مع تواجد فرق الإنقاذ ، للتعامل مع اى حالات قد تخالف تلك الإجراءات.

هذا ويشار الى إعلان محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم ، علاوة على قيامه بعدد من الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ تلك الإجراءات وبالأخص بمدينة رأس البر، لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة.