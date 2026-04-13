ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات عملاقه ترفع علم بنما

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( MSC CANDICE ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( MSC ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 334 م وعرضها 46 م و يصل غاطسها الى 15.20 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23763 طن تشمل : 16800 طن يوريا و 3000 طن علف بنجر و 920 طن جبس و 3043 طن بضائع متنوعة .



كما أشارالبيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82797 طن تشمل : 3641 طن قمح و 4343 طن زيت طعام و 864 طن خشب زان و 15498 طن خردة و 14048 طن حديد و 13848 طن ذرة و 14555 طن فول صويا و 16000 طن كسب صويا .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 880 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5011 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45866 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 24973 طنًا .



كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2897 طن ) من القمح متجهين إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5478 حركة .