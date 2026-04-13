إنقاذ رضيعة بحضانة فارسكور بعد إصابتها بعدوى شديدة واشتباه التهاب سحائي

نجح الفريق الطبي في حضانة مستشفى فارسكور المركزي بمحافظة دمياط، في علاج طفله كانت تعاني من ميكروب شديد بالدم وأشتباه التهاب سحائي وقد تم التعامل مع الطفله باتباع برتوكولات العلاج المعتمده من وزارة الصحه والسكان بعنايه و دقه و أمضت داخل الحضانة حوالى ١٥ يوما وبفضل الله ثم بفضل فريق حضانه مستشفي فارسكور تم خروج الطفله من الحضانه بدون اى مضاعفات.

وفي هذا السياق تقدم الدكتور محمد عبد الخالق بخالص الشكر والتقدير لفريق الحضانه من أطباء وتمريض وصيادله على مابذلوه من مجهود لتحسن الحاله وخروجها لاهلها في أفضل حال .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفاز وزير الصحة والسكان

و الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور احمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة سوزان الكيكى مديرة الرعايات والطوارئ، والدكتورة اميره هديهد مدير مستشفي فارسكور المركزي.