الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى إيزيس التخصصي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر تُعد أول مستشفى متخصص في النساء والتوليد بصعيد مصر، ونموذجًا رائدًا للمستشفيات التخصصية في صحة المرأة، حيث نجحت في تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الطبية المقدمة، ودورها المحوري في دعم جهود الدولة للارتقاء بصحة الأم والطفل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى إيزيس التخصصي تمثل صرحًا طبيًا متكاملًا، حيث تقدم أكثر من 20 خدمة طبية متخصصة للسيدات في محافظات الصعيد، تشمل خدمات النساء والتوليد، والحضّانات ورعاية الأطفال المبتسرين، وتأخر الإنجاب، وتنظيم الأسرة، إلى جانب علاج أمراض الكُلى والغسيل الكلوي، والأمراض الجلدية، وهشاشة العظام، وذلك ضمن منظومة علاجية متطورة ترتكز على أحدث البروتوكولات الطبية ومعايير الجودة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المستشفى حققت معدلات أداء متميزة، حيث تم إجراء نحو 52 ألف عملية جراحية، من بينها أكثر من 24 ألف عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة، بما يعكس كفاءة الفرق الطبية وثقة المنتفعات في مستوى الخدمات المقدمة، وقدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وفق أحدث التقنيات الطبية.

وأشار إلى أن المستشفى شهدت أداءً متميزًا خلال عام 2025، حيث قدمت الآلاف من الخدمات الطبية في تخصصات النساء والتوليد، واستقبلت آلاف حالات الولادة ما بين الطبيعية والقيصرية، إلى جانب إجراء العديد من التدخلات الجراحية الدقيقة، وذلك وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف أن وحدة الحضّانات بالمستشفى تُعد من أبرز نقاط التميز، حيث تقدم خدمات رعاية متقدمة لحديثي الولادة، خاصة الأطفال المبتسرين، مع تحقيق معدلات أمان مرتفعة وانخفاض ملحوظ في نسب المضاعفات، فضلًا عن الالتزام الكامل بتطبيق سياسات مكافحة العدوى ومعايير سلامة المرضى.

ولفت إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي تضم بنية تحتية وتجهيزات طبية متطورة، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 70 سريرًا، تشمل 28 سريرًا داخليًا، و11 سرير طوارئ، و10 أسرة رعاية مركزة، و4 أسرة للتحضير، و6 أسرة للإفاقة، إلى جانب 6 أجنحة فندقية، و4 غرف عمليات كبرى، و22 حضانة، و18 عيادة خارجية متخصصة، فضلًا عن أقسام متكاملة للمعامل والأشعة التي تضم أحدث الأجهزة مثل الأشعة المقطعية، والتليفزيونية، والسينية، والماموجرافي، وأجهزة قياس كثافة العظام، بما يدعم تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية دقيقة ومتكاملة.

وتابع أن المستشفى تعمل وفق منظومة رقمية متطورة تعتمد على الملف الطبي الإلكتروني الموحد ونظم الإحالة الإلكترونية، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمة وتسريع إجراءات التشخيص والعلاج، إلى جانب دعم اتخاذ القرار الطبي وفق أحدث النظم الذكية، وذلك من خلال كوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي أُنشئت بتكلفة إجمالية تجاوزت 410 مليون جنيه، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 3.7 ألف متر مربع، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية وتعزيز خدمات صحة المرأة، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة لأهالي صعيد مصر.

وأكد أن مؤشرات الأداء داخل المستشفى تعكس جودة الخدمة وسلامة المرضى وسرعة تقديم الرعاية الطبية، فضلًا عن الالتزام الكامل بتطبيق معايير الاعتماد والجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم وتطوير منشآتها الصحية، خاصة المستشفيات التخصصية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن مستشفى إيزيس التخصصي تمثل نموذجًا ناجحًا في تقديم خدمات صحة المرأة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وداعمًا رئيسيًا لجهود التنمية الصحية في صعيد مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الأقصر تُعد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر، حيث انطلقت المنظومة بها في عام 2021، بما يعكس التوسع المستمر في تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لكافة المواطنين.