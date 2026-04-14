إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الصحة: انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007
إلهام أبو الفتح
البانيه بـ 200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم بعد الهبوط

رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظاً بالأسواق وفي بورصة الدواجن ، وذلك بعد تراجعها مؤخراً ، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك أقل من 100 جنيه.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء بحسب بورصة الدواجن..

 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 78 :79 جنيه/ كيلو، لتباع في الأسواق 88 : 89 جنيهًا .

سعر الفراخ الساسو 

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 105 و 106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و 116 جنيهًا للكيلو .

سعر الفراخ البلدي 

أما أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت ثباتًا في الأسواق، حيث تراوحت بين 115 و130 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مختلف أنواع الدواجن خلال الفترة الحالية.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ما بين 200 و225 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة ومستوى الطلب

أسعار البيض اليوم 

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات للجملة، وتراوحت للمستهلك بين 115 و120 جنيهًا

في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا للجملة، وتراوحت بين 125 و130 جنيهًا للمستهلك.

تحريك أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تتحرك وفق العرض والطلب، وترتفع عادة في شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الدواجن تمثل المصدر الرئيسي للبروتين في مصر، لكنها سلعة حية لا تُخزن بسهولة، ما يجعل أسعارها أكثر تقلبًا.

 وأضاف أن مصر تحقق إنتاجًا كبيرًا من الدواجن والبيض، بينما تظل الأعلاف السبب الأكبر في تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 70%، وأي تغيير في سعرها ينعكس مباشرة على السوق.

الدولة تهتم بالإنتاج الدجاني

كما أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإنتاج الداجني باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل يومي، موضحًا أن هذا القطاع يمثل نحو 75% من البروتين الحيواني في مصر، ما يجعله أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

انخفاض أسعار الدواجن

وقال السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التحدي الأكبر الذي واجه القطاع خلال الفترات الماضية تمثل في انخفاض الأسعار بشكل كبير، بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى خروج بعض المنتجين من السوق.

وشدد على أن استقرار الصناعة، يعتمد على تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة الفعلية ويضمن هامش ربح بسيط لاستمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا مع انخفاض أسعار الأعلاف بعد ارتفاعها الكبير، لافتًا إلى أن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 70% من تكلفة الصناعة، وهو ما يجعل أي تراجع فيها عاملًا إيجابيًا لدعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

لقاء سويدان

مع طبق الفسيخ.. لقاء سويدان تحتفل بعيد شم النسيم والربيع

فيلم الكراش

تفاصيل فيلم "الكراش" قبل انطلاق عرضه في يونيو

فردوس حسن

في ذكراها.. قصة اعتزال فردوس حسن التمثيل

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد