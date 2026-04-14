البانيه بـ 200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم بعد الهبوط

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظاً بالأسواق وفي بورصة الدواجن ، وذلك بعد تراجعها مؤخراً ، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك أقل من 100 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 78 :79 جنيه/ كيلو، لتباع في الأسواق 88 : 89 جنيهًا .

سعر الفراخ الساسو

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 105 و 106 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و 116 جنيهًا للكيلو .

سعر الفراخ البلدي

أما أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت ثباتًا في الأسواق، حيث تراوحت بين 115 و130 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مختلف أنواع الدواجن خلال الفترة الحالية.

سعر كيلو البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ما بين 200 و225 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة ومستوى الطلب

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات للجملة، وتراوحت للمستهلك بين 115 و120 جنيهًا

في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا للجملة، وتراوحت بين 125 و130 جنيهًا للمستهلك.

تحريك أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تتحرك وفق العرض والطلب، وترتفع عادة في شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الدواجن تمثل المصدر الرئيسي للبروتين في مصر، لكنها سلعة حية لا تُخزن بسهولة، ما يجعل أسعارها أكثر تقلبًا.

وأضاف أن مصر تحقق إنتاجًا كبيرًا من الدواجن والبيض، بينما تظل الأعلاف السبب الأكبر في تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 70%، وأي تغيير في سعرها ينعكس مباشرة على السوق.

الدولة تهتم بالإنتاج الدجاني

كما أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإنتاج الداجني باعتباره من السلع الاستراتيجية التي تمس المواطن بشكل يومي، موضحًا أن هذا القطاع يمثل نحو 75% من البروتين الحيواني في مصر، ما يجعله أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.

انخفاض أسعار الدواجن

وقال السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التحدي الأكبر الذي واجه القطاع خلال الفترات الماضية تمثل في انخفاض الأسعار بشكل كبير، بما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج، ما أدى إلى خروج بعض المنتجين من السوق.

وشدد على أن استقرار الصناعة، يعتمد على تحقيق سعر عادل يغطي التكلفة الفعلية ويضمن هامش ربح بسيط لاستمرار الإنتاج.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا مع انخفاض أسعار الأعلاف بعد ارتفاعها الكبير، لافتًا إلى أن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 70% من تكلفة الصناعة، وهو ما يجعل أي تراجع فيها عاملًا إيجابيًا لدعم استقرار السوق وزيادة الإنتاج.