الصحة الإسرائيلية: 7740 مصابا منذ بداية الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين منذ اندلاع الحرب مع إيران إلى 7740 شخصا ، في مؤشر واضح على تصاعد تداعيات المواجهة العسكرية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية اليوم الثلاثاء- أن من بين المصابين 104 حالات لا تزال تتلقى العلاج داخل المستشفيات، بينما تم التعامل مع باقي الحالات وفقا لدرجة الإصابة.

واضاف البيان أن من بين ال 104 أشخاص في المستشفيات اثنان منهم في حالة حرجة، و13 في حالة خطيرة، و34 في حالة متوسطة، و58 في حالة جيدة. وتشمل هذه الإصابات جنودًا ومدنيين.

ولم تُفصّل الوزارة أسباب الإصابات، إلا أن بعضها كان غير مباشر، كإصابة أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ، وليس نتيجة مباشرة لإطلاق النار.