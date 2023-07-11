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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الأوكرانية كانت تعلم أن البلاد لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف الناتو.

وأضاف بودولياك: “لا أحد باستثناء أوكرانيا مستعد لمواجهة هذه التحديات وتحمل المسؤولية.. كنا نعلم أن الناتو لن يتخذ سوى الخطوات الأولى: برنامج طويل الأمد ورفض خطة عمل البحر المتوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ستولتنبرج، أن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن، وقال إن “الناتو سيساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة.. غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

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وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.

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