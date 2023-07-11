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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النهاية.. جنرال أمريكي يعلن عن سقوط وشيك لـ أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إنه ليس هناك ما يمكن أن يساعد أوكرانيا في كسب الصراع.

وقال ماكجريجور: "أوكرانيا ضاعت… أوكرانيا معلقة بخيط رفيع في أسوأ معاني المصطلح. هذه كارثة... أي إمدادات هناك لن تغير أي شيء. لقد فات الأوان، هذه هي النهاية”.

وأشار إلى أنه بسبب الصراع الأوكراني، وكذلك بسبب الانقسام داخل الناتو، فإن العديد من الدول الغربية في حالة من اليأس.

وأوضح ماكجريجور، أنه “بالنسبة لأوكرانيا لا يوجد مخرج آخر سوى التفاوض والحصول على ما هو ممكن، لأن كييف ليست في وضع يمكنها من إملاء أي شروط على روسيا”.

وفي وقت سابق، حذر ماكجريجور، من أن أوكرانيا على وشك الانهيار التام وقد تبدأ في الانهيار من الداخل.

وقال: “قد يحدث أن تتفكك أوكرانيا قبل أن توجه روسيا ضربة ساحقة لها، الأمور سيئة للغاية داخل البلاد الآن".

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وأضاف: “تسجل كييف كل يوم المزيد والمزيد من حالات الهجر، والناس يفرون من البلاد بأعداد كبيرة”.

وأوضح ماكجريجور، أن “الاستياء والسخط من سياسة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يتزايدان بين السكان، لذا فقد انتهت لعبته بالفعل”.

أوكرانيا روسيا

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