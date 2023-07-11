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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 70 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا في كراسني ليمان

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تحولت إلى هجوم مضاد في منطقة كراسني ليمان، وتقدمت على عمق 1.5 كيلومتر وعلى مسافة كيلومترين على طول الجبهة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح شويجو: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت فرق الهجوم التابعة للواءين 15 و21 من مركز مجموعات القتال الروسية، هجومًا شنته سرية مشاة بمدرعات أوكرانية بالقرب من مستوطنة كارمازينوفكا". 

وأضاف: "وبسبب القوة النارية للقوات الروسية، تحولت الوحدات الروسية إلى مركز مضاد"، لافتا إلى أن القوات تقدمت بعمق 1.5 كيلومتر وعلى مسافة كيلومترين على طول الجبهة.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن أكثر من 70 أوكرانيا و8 مركبات قتال مشاة دمرت في صد هجوم للجيش الأوكراني بالقرب من رابوتينو، كما تم إحباط جميع الخطط الهجومية للجيش الأوكراني".

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