مفاجأة.. وزارة الدفاع الروسية تكشف أعداد المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "الاثنين"، عن وصول أكثر من 11 ألف مرتزق إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وتم القضاء على ما يقرب من 5000 منهم، فيما لا يزال أكثر من 2000 مرتزق يقاتلون من أجل أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في الوقت الحالي، يواصل 2029 مرتزقة القتال من أجل أوكرانيا، ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من أسرى الحرب الأوكرانيين أثناء الاستجواب، فإن قادة القوات الأوكرانية الذين يشاركون في عمليات على طول خط الاشتباك لم تتم مقاضاتهم بسبب الخسائر في صفوف المرتزقة الأجانب".

وأضافت: "إجمالاً ومنذ 24 فبراير العام الماضي، وصل 11675 مرتزقًا أجنبيًا من 84 دولة للقتال من أجل أوكرانيا، معظمهم جاء من بولندا التي كان عدد المرتزقه التابعين لها أكثر من 2600 شخص، والولايات المتحدة وكندا أكثر من 900 شخص، وجورجيا أكثر من 800 شخص، وبريطانيا العظمى ورومانيا أكثر من 700 شخص من كل منهما، وكرواتيا أكثر من 300 شخص، وكذلك من فرنسا والمناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا أكثر من 200 شخص من كل منهما".

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم القضاء على أكثر من 4800 من المرتزقة الأجانب، معظمهم من الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية، بينما اختار الكثير منهم الفرار من أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة الروسية، أنه حتى 30 يونيو الماضي، تأكد مقتل 4845 من المرتزقة الأجانب، معظمهم من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية، في عمليات قتالية، لافته إلى أن 4801 مقاتلا أجنبيا فروا من أراضي أوكرانيا بعد أن أدركوا كيف عاملهم نظام كييف حقا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، مشيرة إلى أنه لا أحد في القيادة الأوكرانية يهتم بحياتهم، ولهذا السبب ليس لديهم خيار آخر سوى الفرار من أوكرانيا أو الموت.

وشددت على أن روسيا ستواصل، في سياق مهمتها الخاصة، القضاء على المرتزقة الأجانب بغض النظر عن مكان وجودهم في أوكرانيا.