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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ170 قذيفة وعبوات ناسفة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما عنيفا على بيلجورود الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن حاكم مدينة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت نحو 170 قذيفة مدفعية وأسقطت عدة عبوات ناسفة من طائرات مسيرة على المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدي إلى إلحاق الضرر بعدد من المنازل والسيارات.

وأوضح جلادكوف في تصريحات له، أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون في منطقة جرايفونوسكي على شركة نوفوستريفاك فتورايا مما أدي إلى إلحاق إصابة مباشرة وأضرارا بمنزل وخطوط كهرباء وخط أنابيب غاز ولكن بدون أي إصابات. 

وأضاف: "تم تسجيل ما مجموعه 14 قذيفة سقطت في درونوفكا، كما قام العدو بإلقاء متفجرات من طائرة بدون طيار، وبالرغم من عدم إصابة أحد المواطنين، ولكن أسفر الهجوم هم تعطل إمدادات الكهرباء وألحق أضرارا بمنشأة للبنية التحتية للاتصالات.

وتابع: "في منطقة بيلجورودسكي، أطلقت 9 قذائف مدفعية وأسقطت عبوة ناسفة على مستوطنة جورافليوفكا، وتم إطلاق 10 قذائف مدفعية وإلقاء 3 عبوات ناسفة على مستوطنة نوموفكا، كما أطلقت 7 قذائف مدفعية باتجاه بلدة كراسني خوتور و3 قذائف باتجاه أوستنكا، وتم إسقاط طائرة بدون طيار في بوشكوفكا، وإسقاط 5 متفجرات أسقطت في شيتينوفكا".

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وإشار حاكم بيلجورود إلى أنه في منطقة شيبيكينسكي أطلقت 10 قذائف هاون على مستوطنة بوندارينكوف، و3 قذائف على سيريدا، و6 قذائف مدفعية باتجاه جرافوفكا، واثنتان باتجاه كوروفينو، كما تعرض حاجز السيارة شيبكينو للهجوم بقذائف الهاون وقاذفة القنابل.

وفي مقاطعة بوريسوفسكي، تعرضت أطراف مستوطنة بوجون - جورودوك للقصف بقذائف الهاون، وتم تسجيل 17 عملية إنزال، كما ألقى العدو 3 عبوات ناسفة.

وفي منطقة فولوكونوفسكي قصف العدو أطراف بلدة ستاري بقذائف الهاون ومدافع الدبابات، وتم تسجيل 30 عملية إنزال.

وفي منطقة كراسنوياروجسكي، أطلقت 9 قذائف مدفعية على مشارف بريليسي، وتم إلقاء عبوتين ناسفتين في الغابة بالقرب من تيريبرينو، كما قصف العدو أطراف بلدتي ستاروسيلي وتريبرينو بالمدفعية.

بيلجورود القوات الأوكرانية حاكم مدينة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف طائرات مسيرة طائرة بدون طيار أوكرانيا

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