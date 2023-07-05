أعلن المتحدث باسم مجموعة باتيل جروب العسكرية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، فاديم أستافييف، اليوم الأربعاء، أن المجموعة شنت ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع كتيبة كراكين الاوكرانية والفيلق الجورجي في دونيستك.

وأوضح أستافييف، أن الطيران الروسي قام بشن ضربات صاروخية وقصف على منطقة تمركز لاحتياطيات اللواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من المراكز السكانية في وقد تأثرت مدينتي ديلييفكا وبيلايا جورا بالقصف، وكذلك مواقع وحدات كراكن واللواء الآلي 24 للجيش الأوكراني في محيط توريتسك.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت وحدات المدفعية محطة مرتزقة الفيلق الجورجي في كونستانتينوفكا، ومستودع ذخيرة أوكراني في مركز فيسيلوي السكاني و5 وحدات من معدات سيارات الخصم في سيفيرسك وليستوتشكينو".

وأشار إلى أنه أثناء العمل بالبطارية المضادة، قضت وحدات مدفعية المجموعة أيضًا على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya و 2S7 Pion للعدو في نيكولايفكا وبالقرب من ماركوفو، بالإضافة إلى مدفع مدفعي Msta-B في قرية أوستروي وقذيفة هاون 120 ملم في محيط ستاروميخايلوفكا.