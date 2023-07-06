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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الهجوم المضاد.. القوات الروسية تتقدم 300 متر في منطقة أوجليدار

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تقدمت مسافة 300 متر إلى الأمام عبر الغابات في منطقة أوجليدار.

وقال بوشلين، في تصريحات إعلامية: "تقدم رجالنا 300 متر للأمام عبر أحزمة الغابات في منطقة أوجليدار، وهي واحدة من أكثر الاتجاهات تعقيدا الآن".

وأضاف أن القوات الروسية تقدمت رغم العمليات النشطة للجيش الأوكراني، وتابع: "لقد تمكنوا من انتزاع زمام المبادرة خلال الهجوم المضاد للعدو".

وفي وقت شابق، أعلن المتحدث باسم مجموعة باتيل جروب العسكرية التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية، فاديم أستافييف، أن المجموعة شنت ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع كتيبة كراكين الاوكرانية والفيلق الجورجي في دونيستك.

وأوضح أستافييف، أن الطيران الروسي قام بشن ضربات صاروخية وقصف على منطقة تمركز لاحتياطيات اللواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من المراكز السكانية في وقد تأثرت مدينتي ديلييفكا وبيلايا جورا بالقصف، وكذلك مواقع وحدات كراكن واللواء الآلي 24 للجيش الأوكراني في محيط توريتسك.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت وحدات المدفعية محطة مرتزقة الفيلق الجورجي في كونستانتينوفكا، ومستودع ذخيرة أوكراني في مركز فيسيلوي السكاني و5 وحدات من معدات سيارات الخصم في سيفيرسك وليستوتشكينو".

القوات الروسية دونيتسك منطقة أوجليدار وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا

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