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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يتقدم بطلب إحاطة لنقص دواء التروكسين الخاص بمرضى الغدة الدرقية

د هشام حسين أمين
د هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

تقدم النائب د هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  موجه إلى وزير الصحة بشأن نقص دواء التروكسين من الصيدليات وما يترتب عليه من تداعيات سلبية خاصة بمرضى الغدة الدرقية.

وقال حسين في طلب الإحاطة : شهدت الفترة الأخيرة، شكوى عدد كبير من المواطنين من مشكلة نقص الأدوية لاسيما المستوردة والخاصة بالأمراض المزمنة والتى ليس لها بدائل محلية مناسبة، مثل دواء التروكسين الخاص بمرضي الغدة الدرقية.

وأضاف:  يعد دواء التروكسين هو العلاج الرئيسى للغدة الدرقية، ويتردد أنه لم يعد متواجدا، كما أن رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام للغرف التجارية، قال في تصريحات صحفية، أن اختفاء دواء التروكسين من الأسواق يرجع إلى صعوبات استيراد المنتج من الخارج و أن  الشركة المستوردة للدواء تعمل الآن على استيراد الكمية التى تغطى السوق المحلية، ولفت إلى أن الدواء يتم تصنيعه فى أنجلترا ، مشيرا إلى أن  هناك شركات مصرية بدأت فى تصنيع الدواء محليا  بخامات مستوردة وبنفس المادة الفعالة ، لكنها لم تقوم بالدعاية اللازمة لتسويق منتجها لدى الأطباء المختصين لوصفه لمرضاهم.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تعلن الحكومة عن خطواتها وإجراءاتها لمواجهة تلك المشكلة، إما بتوفير الدواء المستورد أو البديل المحلي المناسب مع التوعية اللازمة لذلك.

وزير الصحة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طلب احاطة دواء التروكسين

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