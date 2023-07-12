عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة.. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت كارولين عزمي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستاناً مجسما باللون البينك الفاتح يبرز رشاقتها و جمالقوامها ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .


 

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

"في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أناواللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم".

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقاتتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التييواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسري. 

الفنانة كارولين عزمي تخطف انظار جمهورها في كل أسبوع حكاية قصص الحب مسلسل في كل أسبوع حكاية مصطفي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

إجراء من وزير الرياضة يخص الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خبرا مهما عن حريق مستشفى في كفر الشيخ

درجة الحرارة تقارب الـ50.. تحذير شديد اللهجة للعراقيين من الطقس

بعد ساعة و20 دقيقة .. بايدن يمازح بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

اختياري للمواطن.. تفاصيل استبدال بطاقة التموين بالكارت الموحد

أهمية يوم عاشوراء وفضله .. ولماذا سمي هكذا

حياة على المريخ .. اكتشاف ثوري لـ ناسا يقلب الموازين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

بلوزة من غير بنطلون .. ظهور صادم لـ ابنة أصالة مع زوجها

شاهد|عارضة ازياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

كل يوم إطلالة .. درة تتألق في أسبوع الموضة بـ باريس.. شاهد

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ