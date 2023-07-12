لماذا تم الترخيص للبنوك الرقمية بالعمل في مصر.. اعرف التفاصيل

يسعي البنك المركزي المصري لتيسير إجراءات منح تراخيص عمل البنوك التقليدية والرقمية لتواكب التحول التكنولوجي خصوصا في الخدمات المالية والمصرفية المتطورة والتي تلبي احتياجات شرائح جديدة من العملاء .



بحسب تقارير صادر عن البنك المركزي والتي تضمنت وجود تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الخدمات البنكية رقميا لدمج الفئات الأولي بالرعاية داخل الاقتصاد الرسمي وحصر كافة معاملات الأفراد والشركات وغيرهما داخل القنوات الشرعية لتحسين عمليات انتقال الأموال داخل مساراتها الحقيقية والرسمية .

خطوات البنك المركزي بمنح الترخيص للبنوك الرقمية بالعمل في مصر مع إعطاء أحقيته لعمليات الرقاة والإشراف، يلبي متطلبات العملاء لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية .

الترخيص للبنوك الرقمية بالعمل في مصر بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وضع بعض الشروط.للاعتداد بعمل تلك البنوك من بينها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه و حدد المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وهو ما يعني التأكد من قدرات الشركات وملاءتها المالية لتقديم مثل هذه الخدمات التقنية .

ويعني تحديد بعض الشروط والضوابط الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.