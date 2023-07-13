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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إشارات لـ سائقي النقل الثقيل تساعدهم على تفادي الحوادث| صور

إشارات لـ سائقي
إشارات لـ سائقي سيارات النقل الثقيل

سيارات النقل الثقيل عادتنا ما يتسببوا في افتعال الحوادث علي الطرق السريعة ، وينتج عن تلك الحوادث فقد كثير من الأرواح، بالإضافة الي الخسائر المادية التي يتحملها الطرفين ، وبالتالي يجب علي سائقي سيارات النقل الثقل توخي الحذر، بالإضافة الي الالتزام بـ القواعد الخاصة بالمرور واتباعها علي افضل وجه، حفاظا علي حياه المواطنين .

 إشارات لـ سائقي سيارات النقل الثقيل

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بعرض موقع صدى البلد مجموعة إشارات لـ سائقي النقل الثقيل تساعدهم علي تفادي الحوادث :

 إشارات لـ سائقي سيارات النقل الثقيل


1- الحفاظ علي الإطارات من التأكل من خلال تدويرها بين المحاور ، ومن هنا يمكن الحفاظ علي الإطارات لأطول فترة ممكنة وهي بحالة جيدة .

2- يجب ان تكون مقاسات إطارات الدوبل الواحد متساوية، بالاضافة الي تساوي التقسيمة مع مراعاة الوصول للبلف الداخلى بسولة.

3- مهم أن تكون الإطارات خالية من الصدئ والمواد البترولية، ويجب فحص ذلك قبل تركيبها .

4- الامتناع عن استخدام الإطارات المتهالكة .

5- التأكد من ضغط هواء الإطارات .

6- عدم تخطي السيارات علي الطرق السريعة أثناء السير سواء كانت السيارة فارغة أو بها حمولة .

7- عدم تخطي السرعات المحددة لسيارات النقل الثقيل علي الطريق .

8- الامتناع عن السير عكس الاتجاه أي كانت الظروف .

9- الابتعاد عن تعاطي المخدرات .

 إشارات لـ سائقي سيارات النقل الثقيل

10- عدم الانحراف لأي اتجاه بعشوائية واتباع الإشارات الدالة على الانحراف .

الحفاظ علي الإطارات مقاسات إطارات الدوبل الاطارات المتهالكه ضغط هواء الإطارات النقل الثقيل نصائح لتفادي الحوادث

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