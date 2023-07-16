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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل بطارية.. سعر Iphone 13 Pro Max فى قطر

Iphone 13 Pro Max
Iphone 13 Pro Max

يقدم جوال آيفون 13 برو ماكس الرائد أقوي بطارية تم تقديمها بين جوالات آيفون الرائدة على مدار إصدارات آبل الأمريكية، كما ان سعره مناسب للغاية قياساً لمواصفاته.

بلغت أسعار جوال iphone 13 Pro Max فى قطر لسعة 128 جيجا بايت مقابل 3900 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4250 ريال، وسعة 512 جيجا بايت بـ 5300 ريال.

آيفون 13 برو ماكس

يحمل جوال iphone 13 Pro Max شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال iphone 13 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

آيفون 13 برو ماكس

يتوافر جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يمتلك جوال iphone 13 Pro Max بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون iPhone iphone 13 Pro Max قطر آيفون 13 برو ماكس

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