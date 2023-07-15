ازاى تتغلب على التوتر والضغوط النفسية

يعد التوتر من أكبر المشكلات التي تؤثر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية وتدمر البشرة والشعر.

ونعرض لكم في هذا التقرير كيفية التعامل مع التوتر والتغلب عليه بشكل صحيح وفقا لما جاء في مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية.

تواصل مع الآخرين لتقليل التوتر

يمكن أن تخلق العلاقات الهادفة إحساسًا بالانتماء، ويمكن أن يساعدنا الشعور بالرعاية والتقدير والدعم على أن نصبح أكثر مرونة، وهذا يسمى الترابط الاجتماعي و يمكن أن يساعدنا التواصل مع الآخرين في التغلب على التوتر وأن نصبح أكثر مرونة. فيما يلي بعض الطرق لتقليل التوتر من خلال التواصل مع الآخرين:

تواصل مع مجتمعك أو أفراد عائلتك أو أصدقائك. تحدث مع شخص تثق به عن مشاعرك أو أي مخاوف.



خصص وقتًا للأنشطة الثقافية أو الروحية أو الدينية.



تطوع مع المنظمات التي تهمك، و يمكن أن يساعدك العطاء للآخرين واخرج مع الآخرين وتواصل مع الطبيعة واستكشف المساحات الخضراء.



اهتم بجسمك

يمكن أن يحسن الحفاظ على صحتك الجسدية من صحتك العاطفية وفيما يلي بعض الاقتراحات لتحسين صحتك:

احصل على تطعيم ضد الأنفلونزا كل عام. ابق على اطلاع على لقاحات ومعززات COVID-19 الخاصة بك. ابحث عن موقع لقاح COVID-19 بالقرب منك على Vaccines.gov

مواكبة المواعيد الصحية المنتظمة .

تناول طعام صحي وتناول الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية من الدسم. قلل من الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير الصحية والملح والسكريات المضافة.



الحصول على قسط كاف من النوم واذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم لمساعدتك على النوم بشكل أفضل ويحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر كل ليلة.



تحرك أكثر واجلس أقل

القليل من النشاط البدني يساعد وابدأ صغيرًا وقم ببناء ما يصل إلى ساعتين ونصف في الأسبوع ويمكنك تقسيمها إلى فترات زمنية أصغر ، مثل 20 إلى 30 دقيقة في اليوم.

قلل من تناول الكحول واختر عدم الشرب أو الشرب باعتدال في الأيام التي تتناول فيها الكحوليات و الاعتدال يعني تناول مشروبين أو أقل في اليوم للرجال أو مشروب واحد أو أقل للنساء في اليوم. اكتشف المزيد في اشرب أقل ، كن أفضل ما لديك .

تجنب استخدام العقاقير المحظورة أو العقاقير الموصوفة بطرق أخرى غير الموصوفة، ولا تأخذ وصفة طبية من شخص آخر وعلاج استخدام المواد متاح ويبدأ الاسترداد بطلب المساعدة.



تجنب التدخين والتبخير الإلكتروني واستخدام منتجات التبغ الأخرى ويمكن للناس الإقلاع عن التدخين للأبد.

