رسميا.. LG العالمية تعلن عن تحولها إلى شركة لحلول الحياة الذكية

أعلنت LG Electronics العالمية عن رؤيتها للتحول من وضعها الحالي كعلامة تجارية عالمية للأجهزة المنزلية إلى "شركة لحلول الحياة الذكية" تستطيع الربط بين التجارب المتنوعة لدى العملاء وتوسيعها مع تعزيز الإيرادات السنوية العالمية لتبلغ 100 تريليون وون كوري بحلول عام 2030.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، ويليام تشو، في خطاب في متنزه العلوم في مدينة سيول في كوريا الجنوبية، الرؤية الجريئة المستندة إلى ثلاثة محركات للنمو: السعي نحو أعمال خدمات جديدة من خلال تطوير محفظة الأعمال، وتسريع الأعمال بين الشركات (B2B) واستكشاف مجالات عمل جديدة مثل شحن السيارات الكهربائية والصحة الرقمية. حدد رئيس مجلس الإدارة التحول نحو الكهرباء والخدمات والرقمنة باعتبارها نقاط التحول الرئيسية التي ستركز عليها إل جي لتحقيق النمو السريع على المديين المتوسط والطويل.

وقال تشو "سنواصل السعي نحو تحقيق رؤيتنا الجريئة للتحول والتقدم السريع لتصبح شركة لحلول الحياة الذكية تربط بين المساحات والتجارب المتنوعة لدى العملاء وتوسعها بدلاً من الثبات على وضعها الحالي كأفضل علامة تجارية للأجهزة المنزلية من حيث تقديم المنتجات عالية الجودة.

وأشار إلى أننا سنحقق رقم 7 ثلاث مرات، بما يشمل معدل نمو متوسط وربح تشغيلي يبلغ 7 في المائة أو أكثر إلى جانب معدل للأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين يبلغ 7.

وتابع: ومع تحقيق هدف رفع المبيعات من 65 تريليون وون كوري في العام الماضي إلى 100 تريليون وون كوري بحلول عام 2030، سنرسخ مكاننا كشركة تلقى التقدير المناسب من السوق والعملاء".