عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليلة فى حب الرسول بقبة الغوري.. تفاصيل

صدى البلد

يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء اليوم الإثنين 17 يوليو الحالى ليلة فى حب رسول الله ﷺ، مع الشيخ حسين البيومى بمشاركة نخبة من المبتهلين والمادحين من مصر وعدد من الدول.

تبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الإندونيسى الشيخ مخلص سونيمان لاتاسى قارئ اتحاد طلاب أندونيسيا بالأزهر الشريف يعقبه إقامة مجلس الذكر والصلاة على النبي بقيادة الشيخ حسين البيومي بمشاركة مجموعه متميزة من المبتهلين من: إندونيسيا، تايلاند، الهند، وبنجلاديش، بالإضافة الى تقديم مجموعة من اجمل الابتهالات والمدائح النبوية.

txt

محاضرة وورشة فنية للأطفال ضمن احتفالات قصور الثقافة بالهجرة النبوية

txt

وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مسرح السامر بعد 30 عامًا من الإغلاق

وتقع وكالة الغورى ضمن مجموعة معمارية بنيت في آخر العصر المملوكي وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت في عصر مملوك شركسي هو الاشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذي  تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكاءه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.

وقد شيد قنصوة الغورى مجموعته المعمارية الهامة في تاريخ العمارة والتي تتكون من وكالة الغورى ومسجد الغورى وقبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع ش الأزهر وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة حيث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.

أما وكالة الغورى فهي تعتبر نموذجا لما كانت عليه الوكالات في ذلك العصر ولحسن الحظ انه بقى جزء كبير منها مما ساعد على ترميمها وإصلاحها وإرجاعها لحالتها الأصلية.

ومنذ نهاية عام 2000 دخلت وكالة الوكالة مشروع الترميم والتوثيق والذي استغرق خمسة سنوات.

قبة الغورى إبداع قبة الغوري أجمل الابتهالات التنمية الثقافية الغزو العثماني صندوق التنمية الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

البيئة تعلن دعمها وتبنّيها لـ 11 مشروع تخرّج لطلاب هذه الكليات

بمشاركة أمريكا وبريطانيا.. خارجية روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف جسر القرم

لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ| إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

شوبير يكشف حقيقة عودة حسام عاشور للأهلي

عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ