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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماذا كشفت كاميرات المراقبة في واقعة سيدي براني بمطروح

أحداث سيدي براني
أحداث سيدي براني

أثارت أحداث سيدي براني الواقعة بمحافظة مرسى مطروح الجدل في الفترة السابقة، حتى قامت الجهات المسؤولة عن التحقيقات بإصدار عدة بيانات لتوضيح الحقيقة كاملة.

وحرصا من موقع صدى البلد على إيصال الصورة الصحيحة حول تلك الأحداث للقراء وفقا لما تم نشره من بيانات رسمية حول الواقعة، تم استخدام عدة وسائل لنشر تلك البيانات، ومن بينها فيديو جرافيك يسرد الوقائع وفقا لما جاء بالبيانات الرسمية.

صورة أرشيفية لأبناء مطروح يتوسطهم اللواء علاء أبو زيد أثناء توليه منصب المحافظ ليس لها أي علاقة بأحداث سيدي براني

ويؤكد موقع صدى البلد أن اللواء د علاء أبو زيد محافظ مطروح السابق ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بأحداث سيدي براني، وأن أحد الصور التي تم استخدامها في الفيديو جرافيك وظهر بها المحافظ السابق ما هي إلا صورة أرشيفية للتعبير عن أهالي مطروح وليس لها أي علاقة بالأحداث الاخيرة هناك، وظهور المحافظ السابق بالصورة الأرشيفية ما هو إلا محض صدفة.

ونؤكد مجددا على أن الصورة التي ظهر بها المحافظ المحترم اللواء علاء أبو زيد لا تنتمى لأحداث سيدي براني الأخيرة على الإطلاق.

https://fb.watch/lR6W1GMlTS/?mibextid=vHcZ1

 

مطروح أحداث سيدي براني سيدي براني أبناء مطروح

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