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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القبة الحرارية مستمرة ..تعرف علي الاستخدام الصحيح لتكييف السيارة

الاستخدام الصحيح
الاستخدام الصحيح لتكييف السيارة

طرأ ظاهرة القبة الحرارية علي عدد من دول العالم ، وضربت العديد من المناطق التي ساهمت فيها القبه الحرارة علي رفع درجة حرارتها وزيادة معدلات الرطوبة بها ، مما يؤدي الي شعر المواطنين الزائد بارتفاع درجات الحرارة بدرجات كبيرة .

كيفية تنظيف مكيف السيارة 

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ارتفاع الحرارة يؤدي الي فقد قدرة السائق علي التركيز والمقاومة والاستمرارية علي القيادة، وبالتالي فإن مكيف السيارة هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن مواجه ارتفاع درجات الحرارة به ، لأنه يعطي اكبر قدر من الراحة والشعور بجو مثالي يمكن القيادة والتحرك بالسيارة فيه دون الشعر بالتعب والإرهاق .

- يعرض موقع صدى البلد عده خطوات لاستخدام تكييف السيارة بشكل صحيح :

1- إعادة ضبط درجة الحرارة

يجب أن تكون درجة حرارة مقصورة السيارة أقل من درجة الحرارة الخارجية بمقدار 6 % ، ولذك من اجل تحقيق اقصي استفادة ممكنة من تكيف السيارة، ولا يؤد الي إصابة الأشخاص المتواجدين بالسيارة عند نزولهم الي مشاكل بالدورة الدموية .

إعادة ضبط درجة الحرارة

بالإضافة الي انه يجب غلق الأبواب والنوافذ حتى لا يتسرب الهواء البارد إلى الخارج، ويجب غلق النوافذ المفتوحة لأنها تزيد من معدل استهلاك الوقود .

2- نسبة استهلاك الوقود

نسبة استهلاك الوقود

يتم رفع استهلاك الوقود عند قيادة السيارة بنسبة تصل الي 0.5 لتر وترتفع الي 1 أو 3 لتر ، عند قيادة السيارة والتكيف يعمل علي الطرق السريعة وأثناء السفر في الأجواء الحارة، وذلك لان كمبريسور التكييف يعمل علي مقاومة عمل المحرك ما يزيد من استهلاك الوقود، أما بالنسبة الي السيارات الحديثة فهي تعمل بتناغم مع التكييف وتقلل من استهلاك الوقود عند عمل التكييف .

3- الصيانة المستمرة للتكييف

الصيانة المستمرة للتكييف

تكييف الهواء يفقد 15% من مادة التبريد سنويا أثناء التشغيل، ولذلك يجب القيام بصيانة تكييف الهواء كل عامين ، وذلك من اجل الوصول الي الكفاءة المطلوبة منه عند عملة، والتأكد علي انه محتفظ بمادة التكييف" الفريون " بداخلة ولم يحدث لها أي تسرب .

4- تنظيف دورة التكييف بأستمرار

من الضروري أن يتم تنظيف وحدة تكييف السيارة باستمرار لم تكون البكتيريا والجراثيم والعفن ، التي تظهر عند عمل تكييف السيارة، وبالتالي تصيب الركاب بالضرر البالغ علي صحتهم ، ويحدث ذلك بطرقة سهلة وهي غلق تكييف السيارة قبل توقف السيارة وترك المراوح تعمل لتبخير المياه المكثفة وتجنب ظهور الفطريات والعفن .

 تنظيف دورة التكييف باستمرار في السيارة 


تساعد العناية السليمة بمكيف الهواء وتنظيفه بصورة منتظمة على منع ظهور البكتيريا والجراثيم والعفن وانتشار الروائح الكريهة، التي تضر بصحة الركاب، ويمكن العناية بمكيف الهواء من خلال ضرورة إيقافه قبل دقائق من نهاية الرحلة، بينما يجب ترك المراوح مشغلة، حتى يتم تبخير المياه المتكثفة وتجنب ظهور الفطريات والروائح الكريهة، بالإضافة الي تغيير فلتر حبوب اللقاح سنويا .

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