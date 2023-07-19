قائمة سرية تكشف كل معلوماتك على تطبيقات فيسبوك و انستجرام و ثريدز

تعتمد تطبيقات التواصل الاجتماعي على جمع أكبر قدر من المعلومات عنك وعن حياتك و تفضيلاتك لتستخدمها بعد ذلك لصالح المعلنين، مع توجيه الإعلانات التي تلائم كل مستخدم على حدى، ولكن النقطة الجيدة في هذا الأمر الذي قد يكون مزعجا و مقلقا لعدد من المستخدمين هو أنه يمكنك الاطلاع على المعلومات التي تجمعها هذه التطبيقات عنك.

وفقا لتقرير من موقع "ديلي ميل" البريطانية، يمكنك الوصول إلى القوائم المخفية التي تكشف بالضبط ما تجمعه هذه التطبيقات عنك، وبالتالي تستطيع التحكم في هذه البيانات.

على سبيل المثال تجد في تطبيق Instagram ، قائمة مخفية يمكنك من خلالها الاطلاع على كافة بياناتك الموجودة والمسجلة لدى الشركة الأم "ميتا" التي تمتلك أيضا تطبيقات فيسبوك و ثريدز

للوصول إلى القائمة التي تسجل كل بياناتك و معلوماتك الشخصية ، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy في انستجرام ، ثم إلى مركز الحسابات Accounts Center، حيث سترى ملفاتك الشخصية على كل من فيسبوك و انستجرام.

ميتا

ثم انتقل إلى "إعدادات الحساب" ، ثم "تفضيلات الإعلانات" Ad Preferences، ثم "موضوعات الإعلانات" Ad Topics، حيث سترى قائمة مختصرة بالموضوعات التي تهتم بها. حدد "عرض المواضيع وإدارتها" ، وسترى القائمة الكاملة.

ميتا

إذا كنت قد استخدمت Facebook و Instagram لفترة من الوقت ، فستكون هذه القائمة كبيرة جدا يمكن أن تتضمن حوالي 500 اهتمام مستخدمة لتوجيه الإعلانات لك، مع كل إدخال موجود في قائمتك ، يمكنك ببساطة النقر عليه وتحديد ما إذا كنت تريد رؤية المزيد أو أقل من الإعلانات في هذه الفئة.

ميتا

ستجد على انستجرام أيضا قائمة منفصلة عن "إعدادات الإعلانات" Ad Settings حيث يمكنك ضبط الإعدادات حول الفئات المستخدمة في توجيه الإعلانات لك لتكون أكثر احترافية، بسبب هذه الطريقة والمنهجية في توجيه الإعلانات أرباح Meta بلغت 116.61 مليار دولار في عام 2022 وذلك من خلال الإعلانات الموجهة على كل من Facebook و Instagram.