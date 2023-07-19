عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قائمة سرية تكشف كل معلوماتك على تطبيقات فيسبوك و انستجرام و ثريدز

ميتا
ميتا

تعتمد تطبيقات التواصل الاجتماعي على جمع أكبر قدر من المعلومات عنك وعن حياتك و تفضيلاتك لتستخدمها بعد ذلك  لصالح المعلنين، مع توجيه الإعلانات التي تلائم كل مستخدم على حدى، ولكن النقطة الجيدة في هذا الأمر الذي قد يكون مزعجا و مقلقا لعدد من المستخدمين هو أنه يمكنك الاطلاع على المعلومات التي تجمعها هذه التطبيقات عنك.

 

وفقا لتقرير من موقع "ديلي ميل" البريطانية، يمكنك الوصول إلى القوائم المخفية التي تكشف بالضبط ما تجمعه هذه التطبيقات عنك، وبالتالي تستطيع التحكم في هذه البيانات.

على سبيل المثال تجد في تطبيق  Instagram ، قائمة مخفية يمكنك من خلالها الاطلاع على كافة بياناتك الموجودة والمسجلة لدى الشركة الأم "ميتا" التي تمتلك أيضا تطبيقات فيسبوك و ثريدز

للوصول إلى القائمة التي تسجل كل بياناتك و معلوماتك الشخصية ، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية Settings and Privacy في انستجرام ، ثم إلى مركز الحسابات Accounts Center، حيث سترى ملفاتك الشخصية على كل من فيسبوك و انستجرام.

ميتا

ثم انتقل إلى "إعدادات الحساب" ، ثم "تفضيلات الإعلانات" Ad Preferences، ثم "موضوعات الإعلانات" Ad Topics، حيث سترى قائمة مختصرة بالموضوعات التي تهتم بها. حدد "عرض المواضيع وإدارتها" ، وسترى القائمة الكاملة.

ميتا

إذا كنت قد استخدمت  Facebook  و Instagram لفترة من الوقت ، فستكون هذه القائمة كبيرة جدا يمكن أن تتضمن حوالي 500 اهتمام مستخدمة لتوجيه الإعلانات لك، مع كل إدخال موجود في قائمتك ، يمكنك ببساطة النقر عليه وتحديد ما إذا كنت تريد رؤية المزيد أو أقل من الإعلانات في هذه الفئة.

ميتا

حظر حتى مع VPN.. ميتا تمنع مستخدمي أوروبا من دخول Threads لهذا السبب

ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads

ستجد على انستجرام أيضا قائمة منفصلة عن "إعدادات الإعلانات" Ad Settings حيث يمكنك ضبط الإعدادات حول الفئات المستخدمة في توجيه الإعلانات لك لتكون أكثر احترافية، بسبب هذه الطريقة والمنهجية في توجيه الإعلانات أرباح Meta بلغت 116.61 مليار دولار في عام 2022 وذلك من خلال الإعلانات الموجهة على كل من  Facebook و Instagram.

فيسبوك انستجرام ثريدز Facebook Instagram Meta

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

العيار الثقيل| تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

الجيل التالي من الهواتف.. صديقة للبيئة ومعاد تدويرها.. القصة الكاملة

لعشاق الألعاب.. نوبيا تطرح رسميا هاتف Red Magic 8S Pro في الأسواق العالمية

قريبا في مصر .. ريلمي Narzo 60 5G هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى

تسريب كل مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch 6

سارع بتحديث Facebook .. أدوات تحرير جديدة وخصائص مميزة للفيديو

مارك زوكربيرج : عشرات الملايين يستخدمون Threads بشكل يومي

معالج Tensor G3.. المواصفات الكاملة لـ جوجل Pixel 8 Pro المنتظر

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

ترشيحاتنا

صراخ ورعب.. حكاية أسماك القرش الزرقاء بشاطئ هذه الدولة

بسبب أندية القمة والمنتخب| المؤجلات تعرقل انطلاقة دوري الموسم الجديد.. والرابطة في ورطة

تحت 200 ألف جنيه.. سيارات دفع رباعي للبيع| صور

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد تهديد روسي

الإنذار الأحمر.. تحذيرات بالغة من ارتفاع درجات الحرارة في العالم|شاهد

بعد 500 يوم .. سمير فرج : الحرب الروسية الأوكرانية تزداد تعقيدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ