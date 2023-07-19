45 يوما .. تحويلات مرورية بالقاهرة لتطوير شبكة الصرف الصحي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم .

وكذا إنشاء غرفة "إستقبال" بمسطح محور مصطفى النحاس (مسطح كوبرى مصطفى النحاس- حسن المأمون) فى المتجه لمحور عباس العقاد "فيما بعد تقاطع حسن المأمون مع محور مصطفى النحاس أمام مأمورية الضرائب) مع غلق المأوى الدورانى أسفل الكوبرى .

وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الخميس الموافق 20/7/2023م ولمدة 45 يوما "ليلاً ونهاراً" ، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ المتجه لمحور مصطفى النحاس من محور حسن المأمون يسلك يميناً إتجاه شارع الشيخ محمد النادى ، فيساراً إتجاه شارع إبراهيم زيدان فمحور مصطفى النحاس.

➢ غلق المأوى الدورانى أسفل كوبرى حسن المأمون فإستكمال سير المركبات إتجاه كوبرى المعصراوى فالدوران والعودة.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة باشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.