رسوب جماعي لأطباء المستقبل.. ماذا حدث بجامعتي جنوب الوادي وأسيوط ؟

أعلنت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى، وأن نسبة النجاح في السنة الأولى هذا العام، لم تتعد 30 % من نسبة الطلاب المقيدين في العام الدراسي 2022 - 2023، وكانت تلك الحادثة هي الثانية خلال هذا الأسبوع، بعد أن رسب أكثر من 60% من طلاب كلية الطب جامعة أسيوط.

رسوب طلاب الفرقة الأولى بطب قنا

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن عدد المقيدين في الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام، بلغ 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا وطالبة فقط، بنسبة نجاح بلغت 28.51%، ما يعني رسوب أكثر من 70% من الطلاب.

وأردف غرباوي بأن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى في كلية طب الأسنان بقنا بلغ هذا العام 238 طالبا وطالبة نجح منهم 52 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 20.8 % أي نسبة رسوب قرابة 80 %.



وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير على أطر تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90 %، في الكليات، ولكن مستوى الطالب هو السبب في الوصول إلى النتيحة، لافتا إلى أن ما عرف بلجان الغش الجماعي في العام السابق، كان سببا في أن تكون نسبة النجاح في كلية الطب هذا العام بهذه النسبة.

من جانبه قال الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي بقنا، أن عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب هذا العام بلغ 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا بنسبة نجاح 28.5%، فيما تجاوزت نسبة الراسبين الـ70%.

وأضاف غويل في تصريحات، أن كلية طب قنا من ضمن 10 كليات على مستوى الجمهورية حاصلة على شهادة الجودة فب التعليم، كما أن الامتحانات بداخل الكلية تجرى عن طريق لجنة ثلاثية تقوم بوضع الامتحانات وفق طريق منهجية لجميع الطلاب؛ ولذلك جميع طلاب الفرق من الثانية إلى ما فوق تصل نسبة النجاح فيها ما بين 90 إلى 95%.

رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى بطب قنا

وتابع: "عندما بحثت عن الراسبين في الفرقة الأولى وجدت أن أكثر من 90% منهم قادمون من مراكز معينة ومدارس معينة بأسمائها، كما أن حوالي 77 طالبا لم يدخلوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد رسوبهم في التيرم الأولى، فمعظم الراسبين رسبوا في جميع المواد، ولن نخضع لأي ضغوط، ولن نجامل أحدا، فطلاب الطب هم من يقودون المنظومة الصحية التي لا يجب أن نجامل فيها".

وأرجع رئيس جامعة جنوب الوادي سبب هذا الرسوب إلى المدخل الجديد وهو «الطالب»، مشيرًا إلى أن الجامعة تطبق أطر تعليمية ناجحة، والدليل على ذلك نسب النجاح في الأعوام السابقة التي لم تقل عن 80%، بل وصلت إلى نسب تخطت 90% من النجاح؛ لهذا كان الطالب هو السبب في الرسوب.

ونسب «غرباوي نتيجة هذه الرسوب إلى ما يعرف بلجان الغش الجماعي بلجان الثانوية العامة العام الماضي، التي أوصلت الطالب إلى هذا المستوى المتدني من التعليم، مؤكدًا أن أبسط الأشياء التي يجب أن يكون طالب كليات القطاع الطبي ملم بها هو امتلاك اللغة الأجنبية تحدثًا وكتابة، إلا أن الامتحانات الجامعية أوضحت أن الطالب لا يعرف عنها شيئًا ويكتب بلغة غير مفهومة.

في هذا الصدد، كشف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل رسوب 70% من طلاب كلية طب بشري و80% بكلية الأسنان.

وأكد الدكتور بدوي شحات خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الأرقام المعلنة ليست صادمة كون كلية الطب البشري حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مضيفا أن كليات القطاع الطبي بالجامعة تطبق معايير الجودة ومعايير القياس والتقويم في الامتحانات بدرجة صعوبتها، ويتم عمل تقارير نصف سنوية حسب الفصول الدراسية، وأغلب هذه الامتحانات التي تمت للطلاب كانت إلكترونية والتصحيح بها إلكتروني.

وعن سبب رسوب هذه النسبة المرتفعة، قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: «لا أستطيع تحديد سبب رسوب الطلاب، لكن ما أستطيع تأكيده أن الجامعة تقدم تعليما طبيا منضبطا».

وتعليقا على التصريحات الصحفية لرئيس الجامعة بأن سبب الرسوب الغش الجماعي في لجان الثانوية العامة، أضاف: «بالنسبة ليا مقدرش أقول كده»، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الجامعة تطبق الساعات المعتمدة، لذلك سيتم إعادة السنة لمن لم يحققها.

وفي واقعة أخرى، شهدت كلية الطب بجامعة أسيوط، واقعة كارثية، وذلك بعد رسوب 60 % من طلاب الكلية في الدفعة الأولى، وأكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية طب بجامعة أسيوط، على أن الواقعة صحيحة 100 %، وأن هناك 60 % من الفرقة الأولى بالكلية رسبوا، وأن الكلية بها 1207 طلاب وطالبات مقيدين بالكلية، سقوط ورسوب 720 طالبا وطالبة، وكذلك من بينهم غائبون.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن كلية طب أسيوط مصنفة من أفضل الكليات في الجمهورية، وتسير بنظام واحد في الامتحانات، وهو امتحان يقيس مستوى الأطباء ويخرجهم بقدرات ذات جودة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الرسوب، ترجع إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الوافدين من السودان تم إضافتهم والتحاقهم بالكلية وهم 350 طالبا نجح منهم فقط 11 وجميع الباقين رسبوا.

وأوضح الدكتور علاء عطية، أن امتحانات الثانوية العامة العام الماضي وما أشيع عنها من أعمال غش جماعي، وهذه الدفعة هي السبب في ارتفاع نسبة الرسوب في كلية طب، في السنة التي أثير عنها شبهات كثيرة في العام الماضي، موكدا أن نسبة النجاح العام الماضي كانت 81 %، وأن الامتحانات ونظامها لم تختلف عن العام الماضي، حيث إنها تخرج طلاب سيكونون أطباء المستقبل.