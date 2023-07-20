قصة رسوب طلاب طب بـ 3 جامعات مصرية بسبب "الغش في الثانوية"

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الاخيرة ، بعد أن تلاحظ رسوب طلاب طب الفرقة الاولى في أكثر من جامعة خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

رسوب طلاب طب قنا

ففي جامعة قنا انتشرت اخبار عن رسوب طلاب طب قنا .. وأعلن الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية طب قنا ، أن 70% من طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب جامعة قنا رسبوا هذا العام ، بينما نجح 28% فقط

وتعجب الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية طب قنا ، من أزمة رسوب طلاب طب قنا ، مؤكداً أن كلية طب قنا كل معايير التقييم فيها تتم وفقا لمعايير الجودة ، والنتيجة سنويا لا تقل نسبة النجاح فيها عن 90 .

وقال الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية طب قنا : أن أزمة رسوب طلاب قنا طب لفتت انتباهنا من الترم الاول لان نسبة النجاح في الترم الاول كانت 33% فقط على غير العادة ، مؤكداً أن هذا على الرغم من أن المناهج وطرق التقييم لم تتغير ، ولكن كان المتغير الوحيد هو مستوى الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة العام الماضي وإلتحقوا بـ كلية طب قنا ودرسوا بها لأول مرة خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023

وأضاف عميد كلية طب قنا : بعد أزمة رسوب طلاب طب قنا ، بحثنا في بيانات الطلاب الراسبين ، وفوجئنا بأن 95% من الطلاب الراسبين كانوا خريجي مدارس ثانوية عامة بعينها في مراكز معينة ، وهذا يعني ان هؤلاء الطلاب خرجوا من الثانوية العامة ودخلوا طب وهم غير كفء “و التقييم ماكانش صح في التعليم قبل الجامعي” ، وبناءا عليه خاطبنا وزارة التربية والتعليم لمراجعة معايير الطلاب االذين يتخرجون من الثانوية العامة قبل إلحاقهم بالجامعات

رسوب طلاب طب جنوب الوادي

علق الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي على أزمة رسوب طلاب طب جنوب الوادي ، قائلا : أن عدد طلاب الفرقة الاولى المتقدمين لامتحانات كلية طب جنوب الوادي 512 طالب نجح منهم 146 طالب بنسبة 28.51% ، وفي المقابل كان الوضع العام الماضي أن عدد المتقدمين للامتحانات 484 طالب نجح منهم 404 طالب وكان 80 طالب فقط راسب بنسبة 83.04%

وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي : إن أزمة رسوب طلاب طب جنوب الوادي لم تحدث بسبب نظام التعليم في كلية طب جنوب الوادي ، فالجامعة دائما ما تقدم عملية تعليمية وامتحانية منضبطة ، وكلية طب جنوب الوادي حاصلة على الاعتماد والجودة فهي كلية مستواها معروف جيدا ، ومستشفياتها الجامعية ناجحة جدا “واحنا عارفين مستوى خريجينا كويس”

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي : أزمة رسوب طلاب طب جنوب الوادي هذا العام غير طبيعية ومؤشراتها ظهرت من الترم الاول ، ففي الترم الاول 165 طالب نجحوا و 340 طالب رسبوا

واستكمل الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي تصريحاته عن اسباب أزمة رسوب طلاب طب جنوب الوادي قائلا : العام الماضي في الثانوية العامة تم حجب النتائج لبعض المدارس نتيجة للغش الجماعي فيها ، وفي النهاية إلتحق معظمهم بكلية طب جنوب الوادي

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي : المفارقة انه على الرغم من فتح باب التظلمات على نتيجة كلية طب جنوب الوادي ، ومع ذلك لم يتقدم الطلاب بتظلمات وهذا دليل على ان الطلاب “عارفين نفسهم” ، وبعض الطلاب الراسبين لا يجيدوا اللغة الانجليزية لا كتابةً ولا قراءةً

رسوب طلاب طب أسيوط

انتشرت ايضا خلال الايام الماضية أزمة رسوب طلاب طب أسيوط ، وقال الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط : نتيجة الفرقة الأولى في كلية طب اسيوط 2023 ، أسفرت عن رسوب 60% من الطلاب .

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط : ، أن إجمالي عدد طلاب الفرقة الأولى في كلية طب أسيوط 2023 يبلغ 1207 طلاب ، رسب منهم 720 طالب “سقوط وغياب” منهم 339 من الطلاب من الوافدين من السودان ، وبذلك بلغت نسبة النجاح 40% ونسبة الرسوب 60%

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط ، أن كلية طب أسيوط من كليات الطب الكبرى على مستوى الجمهورية ، وبالتالي لابد ان يكون الامتحان جدير بقياس مستوى الخريج الذي سيعمل بالطب بعد ذلك

وأشار الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط ، إلى أنه لأول مرة هذا العام إلتحق بـ كلية طب اسيوط عددا من الاشقاء السودانيين ، بلغ عددهم 350 طالب رسب منهم 339 طالب ونجح 11 طالب فقط ، لعدم قدرتهم على الالتزام بالحضور منذ بدء العام الدراسي .

وأكد الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط ، أن امتحانات طب أسيوط 2023 لم تتغير بل تسير بنفس النظام منذ سنوات ، ولكن نسبة الرسوب هذا العام اعلى من العام الماضي .

ولفت الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط ، إلى أن من ابرز اسباب رسوب طلاب طب اسيوط 2023 ، هو ان هذه الدفعة هي نفسها دفعة الثانوية العامة 2022 التي انتشرت نسبة الغش وقت امتحاناهم ، وهذا الحصاد الطبيعي للغش في الثانوية العامة .

وقال الدكتور علاء عطية عميد طب أسيوط : نسبة النجاح في طب اسيوط 2022 العام الماضي كانت 81% وهذا يؤكد ان ما حدث العام الحالي امر ليس معتاد

كيف حاولت التعليم القضاء على لجان الغش في الثانوية العامة 2023 ؟