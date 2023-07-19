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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسوب 70% من طلاب أولى طب جامعة قنا.. وعميد الكلية يكشف مفاجأة

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر

‏قال الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة قنا، إن كلية طب قنا كلية حاصلة على الجودة وكل معايير التقييم فيها تتم تبعا لمعايير الجودة.

 

‏وتابع محمد شاكر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، انه منذ بداية إنشاء الكلية نتيجة كلية الطب قنا في سنة أولى لا تقل عن 90% نسبة نجاح وهذا الامر كان ملفت وغريب للكلية خلال الترم الأول لأن النتيجة كانت سيئة رغم انه جميع العوامل ثابتة.

 

المناهج ثابتة وطريقة التقييم ثابتة

 

وأضاف أن المناهج ثابتة وطريقة التقييم ثابتة وطرق التدريس ثابتة المتغير الوحيد كان الطالب وهذا ما دفعنا لعمل إحصائية لمعرفة ما مشكلة هؤلاء الطلاب وبعد الإحصائيات اكتشفنا ان 95% من هؤلاء الطلاب الراسبين في الكلية، قادمين من مدارس بعينها ومن مراكز بعينها، وهذا الأمر جاء مختلف لما كانت عليه التوزيعات في السنوات السابقة من هذه المدارس والمراكز.
 

ونوه ‏أن هذا فيما معناه أن مسألة التقييم لهؤلاء الطلاب لم تكن جيدة أو كان بها مشكلة ما.

قنا كلية الطب بجامعة قنا شريف عامر الدكتور علي عبد الرحمن

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