جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان، للأساتذة العاملين بالكلية.



أوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/7/2023 حتى الخميس 13/7/2023، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، وحيث أنه لم يرد أي طعون، فقد ضمت القائمة النهائية للمتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتور على محمد على الشيخ أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية طب الأسنان، والدكتور فاتن أحمد صديق أبو طالب أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية طب الأسنان، والدكتورة كريمان سيد محمد السودانى أستاذ بقسم طب الفم بكلية طب بالأسنان.



وأضاف، يتم إجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023.