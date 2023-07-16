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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية: تقديم 259 ألف خدمة طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تقديم 17 ألف و923 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 15 يوليو، في جميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية والتي قدمت 259 ألف و17 خدمة طبية منذ انطلاقها وحتى اليوم.

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وأوضح محافظ الغربية ، أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة" إلى جانب تنفيذ خدمات التثقيف الصحي لنحو 4512 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

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من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة ، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5898 منتفع، بينما استفادت 6447 سيدة من مبادرة صحة المرأة، في حين قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 499 حالة والعلاج لعدد 417 منهم إلى جانب فحص 756 طفل من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات.

وتابع: كما تم فحص 381 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 3010 منتفعة فضلاً عن تقديم الخدمات لعدد  133 مواطن ضمن مبادرة كبار السن و 212 منتفع ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

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100 يوم صحة التمكين الاقتصادي التقزم والأنيميا التثقيف الصحي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية الدكتور طارق رحمي

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