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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية وبيطرية وورش تدريبية لأبناء القرية

الغربية تستكمل فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية صرد مركز قطور

قوافل محافظة الغربية
قوافل محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون، جاء ذلك خلال متابعته لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة في قرية صرد مركز قطور، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.

 

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وشملت الفعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري أمام الوحدة البيطرية بالقرية، والتي قدم خلالها الأطباء البيطريون كافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

 


كما شهدت القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا إقبالاً ملحوظاً من المواطنين وذلك كونها تقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف في تخصصات (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان)، ذلك بالإضافة إلى الإقبال على عيادات حملة ١٠٠ يوم صحة وعيادات تنظيم الأسرة التي نظمتها مديرية الصحة.


وفي سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب صرد اختبارات لنادي غزل المحلة لاختيار البراعم والناشئين في كرة القدم، إلى جانب تنظيم دورتين تدريبيتين للخط العربي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، كما نظمت مديرية الزراعة ندوة إشراف زراعي مقدمة من النقابة العامة للفلاحين، في حين قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع مواد غذائية ومساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، كما تابع المحافظ الورش التوعوية التي نظمتها وحدة حماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الدعم النفسي بمديرية التربية والتعليم بعنوان "محيطي" لتوعية الفتيات للدفاع عن أنفسهن ضد التحرش إلى جانب وورشة "ابني ابنك صح" حول التربية الإيجابية للأبناء بالتعاون مع جامعة طنطا.


وفي السياق ذاته نظمت مديرية التربية والتعليم ندوات توعوية حول المشروعات القومية، ورشة عمل حول تدوير المخلفات البيئية والمنزلية، الرواكد الخشبية وكرتون الورق، إلى جانب تنفيذ ورشة عمل حول التربية الإيجابية وصيانة الأجهزة المنزلية الكهربائية، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة حول الكروشيه، الخرز والإكسسوارات، زراعة فطر عيش الغراب، وعلى هامش الفاعليات تم زراعة عدد من الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، كما تم تنفيذ حملات طرق الأبواب التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات وكيفية التعامل مع الخط الساخن 16023.

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زارة التربية والتعليم رئيس جامعة طنطا خدماتها العلاجية خدمات البيطرية حياة كريمة حاتم أنور

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