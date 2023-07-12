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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طنطا تحدد القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان، للأساتذة العاملين بالكلية.

 

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ضمت قائمة المتقدمين مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتور على محمد على الشيخ، أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية طب الأسنان، والدكتور فاتن أحمد صديق أبو طالب، أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية طب الأسنان، والدكتورة كريمان سيد محمد السودانى، أستاذ بقسم طب الفم بكلية طب بالأسنان.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني، تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اليوم، الأربعاء، وغدا، الخميس، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

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