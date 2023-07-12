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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ ورشة تدريبية على صناعة المشغولات اليدوية بالجلود بمحافظة الغربية

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة الفتاه والمرأة ،تنفيذ ورشة الحرف اليدوية الخاصة بالجلود ،ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بمركز شباب سوبر بمحافظة الغربية، وذلك خلال الفترة من ٩ حتى ١٣ يوليو الجاري .

ويتم التدريب على كيفية قص وصناعة المحافظ والشنط والصباغة والطباعة عليهم ، والتعريف بأنواع الجلود و شرح البترون و طريقه أخد المقاسات والقص والتخريم والخياطة.
 
تأتي هذه الورش الحرفية في إطار حرص الوزارة على  تشجيع الفتيات و تأهيلن وتدريبهن لتوفير فرص عمل جديدة، كذلك التدريب المهني والحرفي  لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة، والمساعدة على تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع .

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