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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ

حادث سير بالغربية
حادث سير بالغربية

شهد الطريق الدولي  طنطا - كفر الشيخ” بمحافظة الغربية اليوم إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية  بسبب السرعة الزائدة تم الدفع بسيارات إسعاف  نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم .

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تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وأنباء عن مصابين وتعطل الحركة المرورية علي الطريق.

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وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية علي جانبي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وحالتهم الصحية خطيرة .

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وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لهم والدفع بأوناش المرور لرفع آثار حطام الحادث .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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