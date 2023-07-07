إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ

شهد الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ” بمحافظة الغربية اليوم إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية بسبب السرعة الزائدة تم الدفع بسيارات إسعاف نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم .

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وأنباء عن مصابين وتعطل الحركة المرورية علي الطريق.

وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل الأراضي الزراعية علي جانبي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي وحالتهم الصحية خطيرة .

وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لهم والدفع بأوناش المرور لرفع آثار حطام الحادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.