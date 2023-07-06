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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

98 ألفا و157 خدمة طبية لمواطني الغربية منذ انطلاق "100 يوم صحة"

قافلة طبية بالغربية
قافلة طبية بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت خدماتها منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، بـ  ٩٨ ألفا ١٥٧ خدمة طبية، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها اليوم لعدد 15 ألفا و 388 من خلال  165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

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وأشار محافظ الغربية الى أن المبادرة شملت أيضاً تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو ٤٧٢٠ منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بلغ ٤١٧٠ منتفعا، بينما استفادت ٤٥٧٣ سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد ٩٩ حالة والعلاج لعدد ٨٦ منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات لـ ١٧١ طفلا من حديثي الولادة، كما تم فحص ٧٧١ سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لنحو  ٥٣٧٣ منتفعة.

الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوي اصابة 5 أشخاص الخدمات الطبية التثقيف الصحي التقزم والأنيميا التواصل المجتمعى حديثي الولادة بسبب السرعه الزائده بالمبادرة الرئاسية

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