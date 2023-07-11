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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: ضبط مصور امتحان ديناميكا الثانوية العامة وتحرير محضر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر مسؤول في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم التعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني نجح في تحديد مكان وهوية مصور امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الآن طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه على الفور تم عمل محضر بالواقعة في اللجنة ، وتم التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير ، مشددا على أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكان شاومينج قد نجح في نشر صور أسئلة امتحان الديناميكا 2023 بعد دقائق قليلة من توزيعه على طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتشهد الآن جروبات “شاومينج” على “تليجرام” تداول حل امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الآن طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

 امتحان الديناميكا 2023

ويؤدي الان طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة،  امتحان الديناميكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الديناميكا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة  صباحا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم ، ويؤدي أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا 2023، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريبها.

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التعليم: ضبط مصور امتحان ديناميكا الثانوية العامة وتحرير محضر

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