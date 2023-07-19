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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%

طلاب
طلاب

كشف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، تفاصيل رسوب 70% من طلاب كلية طب بشري و80% بكلية الأسنان.

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وأكد الدكتور بدوي شحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام المعلنة ليست صادمة كون كلية الطب البشري حاصلة على الجودة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، مضيفا أن كليات القطاع الطبي بالجامعة تطبق معايير الجودة ومعايير القياس والتقويم في الامتحانات بدرجة صعوبتها، ويتم عمل تقارير نصف سنوية حسب الفصول الدراسية، وأغلب هذه الامتحانات التي تمت للطلاب كانت إلكترونية والتصحيح بها إلكتروني.


وعن سبب رسوب هذه النسبة المرتفعة، قال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي: «لا أستطيع تحديد سبب رسوب الطلاب، لكن ما أستطيع تأكيده أن الجامعة تقدم تعليم طبي منضبط».


وتعليقا على التصريحات الصحفية لرئيس الجامعة بأن سبب الرسوب الغش الجماعي في لجان الثانوية العامة، أضاف: «بالنسبة ليا مقدرش أقول كده»، مؤكدا في الوقت ذاته بأن الجامعة تطبق الساعات المعتمدة، لذلك سيتم إعادة السنة لمن لم يحققها.
 

جنوب الوادى كلية طب بشرى طب بشرى جامعة جنوب الوادي عزة مصطفي

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