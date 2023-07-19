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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عزة مصطفى: أقسم بالله العاصمة الجديدة فخر لكل مصري

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن العاصمة الإدارية الجديدة فخر لكل مصري داخل وخارج الدولة، معلقة: العاصمة في حتة تانية خالص مش موجودة في أي محافظة من محافظات مصر شكلا وموضوعا.

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وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن العاصمة الإدارية تعد قفزة حقيقية للدولة والشعب في كل شيء.

وتابعت: كل شيء ناجح في العاصمة، كيف لهذا الجمال أن يتم مهاجمته من أعداء النجاح؟، من أول يوم وأنا أطالب برحلات لشباب وطلاب مصر للعاصمة الإدارية؛ ليشاهدوا ما تقوم به الدولة والقفزة التي وصلت إليها مصر بأحدث ما وصل إليه العالم.

وعلقت قائلة: فرحت بزيارة طلبة كلية طب الأسنان بتنظيم رحلة للعاصمة، بتوثيق الطلاب بفيديوهات وصور، موجهة الشكر لرئيس جامعة القاهرة وعميد كلية طب الأسنان ووزير التعليم العالي على تلك الزيارة المهمة.

 


 

عزة مصطفي العاصمة الادارية محافظات صالة التحرير صدى البلد

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