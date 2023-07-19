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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى توجه طلب عاجل للحكومة بسبب قطع الكهرباء.. فيديو

عزة مصطفي
عزة مصطفي

أكدت الإعلامية عزة مصطفي، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن بشكل رسمي، أنه تم البدء في تخفيف أحمال الكهرباء بسبب موجة الحر الشديدة التى تتعرض لها البلاد.

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مدبولى عن انقطاع الكهرباء : نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية

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بتقطع أكثر من 3 ساعات|رسالة عاجلة من أحمد موسى للوزراء بشأن انقطاع الكهرباء والماء

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء، وهو ما نتج عنه استخدام كميات أكبر من الغاز في الشبكات.

ولفتت إلي أن تخفيف الأحمال لـ الكهرباء، يكون من أول أمس، وأن هذا يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حتى تستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وقدمت الإعلامية عزة مصطفي الشكر لـ الدكتور مصطفي مدبولي، على الشفافية، وطالبت عزة مصطفى بأن يكون هناك إعلان موعد قطع الكهرباء،  في المناطق.

وتابعت :" هيكون أمر مهم أن يتم إعلان قطع الكهرباء، ومدة القطع، وأماكن القطع، وأن يقوم الجميع بالتعاون من أجل المرور من هذه المشكلة".

وكشفت :" سيتم غلق الأبواب على أشياء كثيرة حالة الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء، بالمدن والمحافظات".

وظلت تدعوا لـ المواطنين التى تعمل في المخابز، ولمن هم يعيشون بدون مراوح وتكييف.

 

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