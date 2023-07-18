بتقطع أكثر من 3 ساعات|رسالة عاجلة من أحمد موسة للوزراء لانقطاع الكهرباء والماء

طالب الإعلامي أحمد موسى، مجلس النواب بيتقديم توضيح عن ما يحدث في الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك انقطاع كبير للطاقة الكهربائية في محافظات مصرية عدة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"مش عيب نطلع نقول للناس ليه يتم تخفيف الاحمال عن بعض المناطق بالثلاث ساعات وأكثر، والموضوع ده لم يحدث منذ سنوات، طب ليه بيحصل، وإحنا عندنا فائض في الكهرباء.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، :"لماذا يتم تخفيف أحمال الكهرباء في بعض المناطق من ساعتين إلى أكثر من 3 ساعات؟، وفي كمان انقطاع للمياه في بعض المناطق".