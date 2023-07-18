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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يستعرض كلمة أبوالعينين خلال لقائه برئيس البرلمان السوري.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لبرلمان دول البحر المتوسط، خلال لقائه رئيس البرلمان السوري حمودة صباغ والوفد المرافق له.

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أبو العينين فى لقائه مع رئيس مجلس الشعب السورى: نتضامن مع الشعب السورى ولابد من إنهاء كافة صور التدخل الخارجى فى شئونه| فيديو وصور

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برئاسة أبو العينين | رئيس مجلس الشعب السوري يلتقي وفد برلمان البحر المتوسط ويؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين البرلمانات

 

وأكد النائب محمد أبو العينين قوة ومتانة علاقات الشعبين المصرى والسورى على مر التاريخ . مشيرا الى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول الى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.


وأشاد أبو العينين بقوة وإرادة الشعب السوري التى ساهمت فى الحفاظ على سورية موحدة وقوية وستكون الدافع في المستقبل لإعادة إعمارها وإيجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين السوريين الى بلادهم، مشيرا الى أن الأشقاء السوريون الذين وفدوا الى مصر يلقون كل مودة وترحاب من الدولة ومن الشعب المصرى، مضيفا أن السورى يعامل كالمصرى تماما وله كافة الحقوق فى الحصول على التعليم والصحة بشكل مجانى وله حق العمل والاستثمار مشيدا بالدور الايجابى للسوريين فى مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادى.

 

أكد النائب محمد أبو العينين على قوة ومتانة علاقات الشعبين المصرى والسورى على مر التاريخ . مشيرا الى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول الى حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.

أحمد موسى أبو العينين الإعلامي أحمد موسى البرلمان السورى أبو العينين وكيل مجلس النواب التدخلات الخارجية التدخل الخارجي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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