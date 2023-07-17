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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برئاسة أبو العينين | صباغ يلتقي وفد برلمان البحر المتوسط ويؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين البرلمانات

صدى البلد

التقى رئيس البرلمان السوري حموده صباغ اليوم وفداً من برلمان البحر الأبيض المتوسط برئاسة محمد أبو العينين الرئيس الفخري للبرلمان، نائب رئيس البرلمان المصري.

وأكد صباغ أهمية دور برلمان البحر الأبيض المتوسط في تقريب وجهات النظر بين البرلمانات، والمساهمة في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سورية إلى باقي برلمانات العالم، مشيراً إلى حرص المجلس على المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية، والتنسيق في العمل المشترك بما يخدم شعوب المنطقة والعالم.

واستعرض رئيس المجلس مع الوفد ما تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية من حرب إرهابية، كان الهدف منها تقسيم سورية والسيطرة على مقدراتها، لافتاً إلى قيام المحتل الأمريكي بسرقة ثروات المنطقة الشرقية من سورية، وقيام الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن في محافظة الحسكة، إضافةً إلى ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من استهداف المدنيين والبنى التحتية في سورية.

من جانبه أكد أبو العينين أهمية نقل ما يعانيه الشعب السوري من آثار العقوبات الاقتصادية إلى العالم عبر برلمان البحر المتوسط، منوهاً بإرادة وصمود الشعب السوري اللذين ساهما بالحفاظ على سورية موحدةً وقويةً ، واللذين سيكونان الدافع في المستقبل لإعادة إعمارها وإيجاد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إليها.

وقدم أبو العينين شرحاً لما واجهته جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهاب ومحاولة السيطرة على مقدرات الشعب المصري، منوهاً بنجاح الشعب المصري والتفافه حول قيادته الذي أدى إلى خروجه من الأزمات التي مر بها، ومتمنياً أن تشهد سورية نهضةً شاملةً، وأن يعود الأمن والاستقرار لجميع أراضيها.

بدورهم أكد أعضاء الوفد وقوفهم إلى جانب سورية في الحرب على الإرهاب، مشيرين إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، ولافتين إلى أهمية مشاركة سورية في الاجتماعات المقبلة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والعمل معاً في الدول المتوسطية لبحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسهيل عودة اللاجئين إليها.

حضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب.

وكان الوفد التقى في وقت سابق اليوم أعضاء مكتبي المجلس ولجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين، حيث أكد رئيس وأعضاء الوفد أهمية تبادل وجهات النظر وتعزيز العمل البرلماني المشترك، بما يخدم مصلحة الشعوب ويساعدها في تجاوز آثار الكوارث الإنسانية التي تتعرض لها، مشيرين إلى أن سورية ستعود أقوى مما كانت وتأخذ مكانها الطبيعي في جميع المحافل الدولية.

ودعا أعضاء مكتبي المجلس واللجنة إلى بذل المزيد من الجهود البرلمانية، والسعي إلى رفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري للتخفيف من معاناته.

وضم الوفد الضيف بلال قاسم نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ، وجينارو ميليوري الرئيس الفخري للبرلمان (إيطاليا)، وفيديريكا لولو مسؤولة برامج في البرلمان.

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