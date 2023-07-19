إصلاح أعطال الكهرباء في أحياء العاصمة العريش

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعليماته لقسم الإنارة بالتواصل مع هندسة الكهرباء، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإصلاح أعطال الكهرباء في أحياء العاصمة العريش، بناءً على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص على مصلحة المواطنين.

وتم إصلاح الكابل المؤدي إلى مغذي جيركو والخاص بشركة الكهرباء، والذي يغذي عدة مناطق هي:

منطقة خدمات عاطف السادات، والعبور، ووحدة مرور العريش، والسجن المركزي، والنجدة، وجار عمل اللازم.

ميدان العتلاوي

كما يجري إصلاح انقطاع الكهرباء في عدة مناطق منها بمنطقة خدمات وسط غرب المدينة (ميدان العتلاوي)، وعند مسجد زمزم خلف أبو حمدة، و شارع ديوان آل المطري متفرع من شارع الأزهر، وشارع العشرين المنطقة المقابلة لخزان المياه، وتم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وجار إصلاح هذه الأعطال وعمل اللازم وعودة التيار إلى هذه المناطق بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء.