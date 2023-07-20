هربا من التعبئة.. فرنسا ترفض طلب لجوء مواطن روسي

قالت المحكمة الوطنية الفرنسية للجوء، اليوم الخميس، إنها قررت رفض منح صفة لاجئ لمواطن روسي يعيش في فرنسا تلقى مسودة إخطار من مكتب المفوض العسكري الروسي.

ورفض طلب اللجوء المقدم من المواطن الروسي ماجوميدار سول يوسوبوف البالغ من العمر 28 عاما، وفقا لقرار المحكمة الذي نشر على موقعه على الإنترنت.

وتم اتخاذ القرار في 29 يونيو من قبل تسعة قضاة ناقشوا ما إذا كان المواطنون الروس الذين يتجنبون التعبئة العسكرية مؤهلين للحصول على وضع اللاجئ في فرنسا، حسبما ذكرت محطة “سي نيوز” الفرنسية.

وغادر يوسوبوف روسيا في أبريل 2019 بسبب العنف المستمر الذي مارسه والده ضده، ومنذ ذلك الحين، تلقى الشاب إخطارين بالتجنيد كجزء من التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 سبتمبر 2022، والتي يعتقد يوسوبوف أنها تجعله مؤهلا للحصول على اللجوء السياسي في فرنسا، وفقا للتقرير.

وفي وقت سابق من هذا العام، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OPFRA) طلب يوسوبوف، مشيرا إلى شكوك حول صحة إشعارات التجنيد وانخفاض خطر تجنيده ، حيث انتهت التعبئة العسكرية في روسيا رسميا بحلول ذلك الوقت.