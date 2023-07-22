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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوب حليب؟.. 10 فوائد صحية تعرف عليها

الحليب
الحليب

الحليب هو مصدر غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات، ولذلك فإن له العديد من الفوائد الصحية. وإليك بعض فوائد الحليب التى كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس لـ صدى البلد.

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فوائد الحليب الصحية لجسم الإنسان

يحتوي الحليب على الكالسيوم والفيتامين D اللذان يعملان على تعزيز صحة العظام والأسنان.

يحتوي الحليب على البروتينات التي تعمل على بناء العضلات وتجديد الأنسجة في الجسم.

يحتوي الحليب على الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A وفيتامين B12 وفيتامين B2 والنياسين والبانثينول، والتي تعزز صحة البشرة والشعر والعيون والأظافر والجهاز العصبي.

يحتوي الحليب على الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللينوليك والأوميغا 3 والأوميغا 6 والتي تعمل على تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

يحتوي الحليب على الكربوهيدرات الضرورية لتوفير الطاقة اللازمة للجسم.

يحتوي الحليب على المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم والنحاس والحديد والكبريت والكلور، والتي تعمل على تحسين صحة الجسم بما في ذلك النمو والتطور العصبي والعضلي.

يحتوي الحليب على المركبات الطبيعية التي تعمل على تحسين الجهاز المناعي وتحسين الصحة العامة.

يمكن أن يعمل الحليب على تخفيف الأرق وتحسين النوم.

يمكن أن يعمل الحليب على تقليل خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى.

يمكن أن يعمل الحليب على تحسين الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي.

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