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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جددي سفرتك .. طريق عمل كيكة السحاب

صدى البلد

كيكة السحاب بالشكولاته ، يتميز بقوامه الهش والخفيف يعتبر مغذي ومفيد للجسم، لأنه يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، مثل الفيتامينات والمعادن والكالسيوم، وكل هذه العناصر موجودة في مكوناته الغذائية، مثل الحليب والبيض والدقيق، يتميز هذا النوع من الكيك بسهولة وسرعة تحضيره، وهي من أشهر أنواع الكيك الإسفنجي، الذي نال أعجاب الكثير من الأشخاص ويتميز بمكونات اقتصادية وبسيطة وغير مكلفة، يعشقه الكثير من الكبار والصغار، لذلك سوف نقدم لكم  خطوات عمل الكيكة السحاب بالشكولاته  في المنزل بكل بساطة.

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المقادير:  

- 4 بيضات

- كوب سكر ناعم

- ثلث كوب زيت

- كوب حليب سائل

- كوب ونصف الكوب دقيق

- ملعقتان بيكنج بودر

- ملعقتان نسكافيه

- قليل من الفانيليا


مقادير الكريمة:

- اصبع زبدة

- ملعقتان نسكافيه

-ملعقتان ككاو بودر

- بيضة

- ثلث كوب سكر ناعم

- فانيليا

الطريقة:

- اخلطي الحليب والبيض والفانيليا والزيت جيدا، ثم أضيفي السكر والنسكافيه واخلطي.

- انخلي الطحين مع البيكنج بودر ثم اضيفيه لمزيج البيض وقلبي بخفة.

- صبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالزبدة واخبزيها في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج.

- امزجي مقادير الكريمة جيدا، ثم ضعيها في حمام مائي الى ان تتماسك قليلا.

- بعد ان تبرد الكيكة صبي فوقها الكريمة وقدميها

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