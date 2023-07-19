للفطار .. طريقة عمل بسكويت الشاي بالسمسم المقرمش

البسكويت من الحلويات الخفيفة التي تقدم بجانب الشاي كوجبة خفيفة في الإفطار والعشاء، ويقدم البسكويت في الأعياد والمناسبات بطرق متعددة ويعتبر البسكوت من الحلويات التي يمكن صنعها في البيت بسهولة بمكونات متوفر.

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت عراقي وهو نوع لذيذ من البسكوت يصنع من مكونات اقتصادية بسيطة بدون زبدة أو سمنة أو بيض ويكون له مذاق مميز..

المقادير:

⁃ اثنين كوب من الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت

⁃ نصف كوب زيت ويفضل زيت الذرة

⁃ نصف كوب سكر

⁃ نصف كوب حليب

⁃ رشة فانيليا

⁃ رشة ملح

⁃ نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر خميرة الحلويات

⁃ ملعقة كبيرة حليب بودرة

⁃ نصف كوب من السمسم المحمص

طريقة التحضير

⁃ احضري طبق عميق للعجن وضعي فيه نصف كوب من السكر ونصف كوب من الحليب ونصف كوب من الزيت ورشة من الفانيليا ورشة من الملح واخلطي كل المكونات جيداً حتى يذوب السكر.

⁃ ضيفي الدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق ثم ضيفي الحليب البودرة واعجني كل المكونات حتى تتكون لديك كرة متماسكة من العجينة الطرية الغير لاصقة ويختفي الدقيق تماماً.

⁃ اشعلي الفرن على درجة حرارة 160 درجة حتى يسخن في وقت التشكيل البسكوت.

⁃ ادهني يدك بكمية قليلة من الزيت ثم قومي بتشكيل العجينة كور صغيرة أو متوسطة حسب الرغبة ثم ضعي السمسم في طبق ثم قومي بوضع كور العجين في السمسم واضغطي عليها حتى يلتصق السمسم في العجينة.

⁃ احضري صينية وضعي فيها البسكوت ثم ادخليه الفرن الساخن مسبقاً وضعيه على الرف المتوسط لمدة 10 دقائق ثم اخرجي البسكوت من الفرن واتركيه يبرد تماماً.

⁃ احفظي البسكوت في علبة محكمه الغلق خارج الثلاجة حتى يظل مقرمش لفترة طويلة ويمكنك تقديم البسكوت بجانب الشاي أو الحليب أو العصائر حسب الرغبة.