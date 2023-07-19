عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطار .. طريقة عمل بسكويت الشاي بالسمسم المقرمش

بسكويت الشاي
بسكويت الشاي

البسكويت من الحلويات الخفيفة التي تقدم بجانب الشاي كوجبة خفيفة في الإفطار والعشاء، ويقدم البسكويت في الأعياد والمناسبات بطرق متعددة ويعتبر البسكوت من الحلويات التي يمكن صنعها في البيت بسهولة بمكونات متوفر.

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت عراقي  وهو نوع لذيذ من البسكوت يصنع من مكونات اقتصادية بسيطة بدون زبدة أو سمنة أو بيض ويكون له مذاق مميز..

txt

تكات طريقة عمل طاجن البامية باللحمة فى الفرن

txt

طريقة عمل فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة في 5 دقائق

المقادير:

⁃ اثنين كوب من الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت
⁃ نصف كوب زيت ويفضل زيت الذرة
⁃ نصف كوب سكر
⁃ نصف كوب حليب
⁃ رشة فانيليا
⁃ رشة ملح
⁃ نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر خميرة الحلويات
⁃ ملعقة كبيرة حليب بودرة
⁃ نصف كوب من السمسم المحمص

طريقة التحضير

⁃ احضري طبق عميق للعجن وضعي فيه نصف كوب من السكر ونصف كوب من الحليب ونصف كوب من الزيت ورشة من الفانيليا ورشة من الملح واخلطي كل المكونات جيداً حتى يذوب السكر.

⁃ ضيفي الدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق ثم ضيفي الحليب البودرة واعجني كل المكونات حتى تتكون لديك كرة متماسكة من العجينة الطرية الغير لاصقة ويختفي الدقيق تماماً.

⁃ اشعلي الفرن على درجة حرارة 160 درجة حتى يسخن في وقت التشكيل البسكوت.

⁃ ادهني يدك بكمية قليلة من الزيت ثم قومي بتشكيل العجينة كور صغيرة أو متوسطة حسب الرغبة ثم ضعي السمسم في طبق ثم قومي بوضع كور العجين في السمسم واضغطي عليها حتى يلتصق السمسم في العجينة.

⁃ احضري صينية وضعي فيها البسكوت ثم ادخليه الفرن الساخن مسبقاً وضعيه على الرف المتوسط لمدة 10 دقائق ثم اخرجي البسكوت من الفرن واتركيه يبرد تماماً.

⁃ احفظي البسكوت في علبة محكمه الغلق خارج الثلاجة حتى يظل مقرمش لفترة طويلة ويمكنك تقديم البسكوت بجانب الشاي أو الحليب أو العصائر حسب الرغبة.

البسكويت الكحك والبسكوت الكحك بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت طريقة عمل بسكويت الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى 45

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

قدّم لي حلولاً.. أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

موضوعات متعلقة

خبيرة تربوية تقدم 10 أفكار غير تقليدية لإستغلال الإجازة الصيفية للأطفال

في خمس دقائق بس.. إزاي تعملي ميكب زي المحترفين بـ9 خطوات

خلي بالك .. نصائح ضرورية لتجنب التسمم الغذائي

اكتشاف مذهل..طلاء حوائط جديد يخفض حرارة المنزل 8 درجات نهاراً و19 درجة ليلاً

علاج رائحة العرق.. وصفات طبيعية للرجال والنساء

تكات طريقة عمل طاجن البامية باللحمة فى الفرن

للكبد والقولون والزهايمر.. لن تتوقع فوائد البصل

من التوتر إلى الأمراض المزمنة.. أسباب غير معروفة للصداع المستمر

ترشيحاتنا

أمريكا.. إخلاء مصنع فورد بميزوري بعد تهديد بوجود مسلح يحمل متفجرات

هل رأى النبي الهجرة في المنام قبل أن يفرضها الله عليه

الزمالك في الصورة|تفاصيل اقتراب نجم الجيش الملكي المغربي من الانتقال للدوري المصري

موهوب بالفطرة.. جمال السيد يكشف كواليس اكتشاف إمام عاشور

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

هل صيام أول يوم في العام الهجري سنة أم بدعة؟.. لا تفوته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

ارتداء سماعات الأذن يقي كبار السن من مرض مميت | دراسة صادمة  

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ